МЧС Татарстана предупреждает о ветре с порывами до 23 м/с
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По данным Гидрометцентра Татарстана, вечером 6 июля на территории республики ожидаются гроза, град, информирует «Реальное время».
При грозе возможны кратковременные усиления юго-западного ветра до 15—20 м/с, локально — шквал до 23 м/с.
Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Москве в понедельник, 6 июля, ожидается до +30 °С.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации россиянам, работающим в жару.