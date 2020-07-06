Синоптики предупредили о сильном ветре в Петербурге 6 июля

Синоптики предупредили о сильном ветре и дожде в Санкт-Петербурге 6 июля.

«В понедельник в Санкт-Петербурге ожидается преобладание облачной погоды. Днём местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха составит +21…+23 °С. Атмосферное давление будет понижаться», — сообщает kp.ru со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Москве в понедельник, 6 июля, ожидается до +30 °С.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации россиянам, работающим в жару.