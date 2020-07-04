В России за сутки потушили 78 лесных пожаров на площади 2 431 га, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«На 00:00 мск 4 июля 2020 года на территории России действовало 282 лесных пожара на площади 153 643 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 104 пожара на землях лесного фонда на площади 41 291 га (Красноярский край)», — приводит сообщение ТАСС.

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за минувшие сутки сократилась с 90 тыс. га более чем в два раза, а на Камчатке — на 40% (до 33,1 тыс. га).

При этом в Иркутской области площадь природных пожаров возросла до 25,7 тыс. га.

Крупные очаги пожаров также зафиксированы на Чукотке (37,7 тыс. га), в Амурской области (3,3 тыс. га), Магаданской области (1,7 тыс. га), в Якутии (1,6 тыс. га) и в Забайкальском крае (1,5 тыс. га).

Ранее в Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров в 2019 году в 13,4 млрд рублей.

«Новый Севастополь» также передавал, что в городе продлили особый режим противопожарной безопасности.