В Севастополе продлили особый режим противопожарной безопасности

В Севастополе продлён особый режим противопожарной безопасности, действующий с 30 апреля.

Об этом сообщает «Новый Севастополь». Соответствующее постановление приняло городское правительство.

«Режим будет действовать на территориях, включающих в себя Балаклавский район Севастополя, пять участковых лесничеств и 25 садоводческих товариществ», — сказал и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Ранее URA.RU сообщало, что режим пожарной безопасности, введённый в Свердловской области в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, снят.