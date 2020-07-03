В Севастополе продлили особый режим противопожарной безопасности

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В Севастополе продлён особый режим противопожарной безопасности, действующий с 30 апреля.
В Севастополе продлили особый режим противопожарной безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь». Соответствующее постановление приняло городское правительство.

«Режим будет действовать на территориях, включающих в себя Балаклавский район Севастополя, пять участковых лесничеств и 25 садоводческих товариществ», — сказал и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Ранее URA.RU сообщало, что режим пожарной безопасности, введённый в Свердловской области в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, снят.

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