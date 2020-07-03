В Севастополе продлили особый режим противопожарной безопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь». Соответствующее постановление приняло городское правительство.
«Режим будет действовать на территориях, включающих в себя Балаклавский район Севастополя, пять участковых лесничеств и 25 садоводческих товариществ», — сказал и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Ранее URA.RU сообщало, что режим пожарной безопасности, введённый в Свердловской области в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, снят.