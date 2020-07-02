МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

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Спасатели предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в Москве до 22:00 четверга, 2 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
  • РИА Новости

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в столице ожидается гроза с дождём, местами с ливнем. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Ведомство советует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее в Московском метеобюро рассказали о погоде в выходные.

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