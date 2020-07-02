МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
- РИА Новости
По прогнозам синоптиков Росгидромета, в столице ожидается гроза с дождём, местами с ливнем. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Ведомство советует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Кроме того, рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Ранее в Московском метеобюро рассказали о погоде в выходные.