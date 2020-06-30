Скульптор Коробцов рассказал о работе над Ржевским мемориалом
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
«Было нелегко не только нам. После первого этапа все работы были аннулированы, ни один проект не устроил жюри. Главная претензия именно эта — «не хватает души». Мы понимали, что надо уйти от пафоса, излишней патетики», — заявил Коробцов в беседе с «Родиной».
По его словам, в какой-то момент стало ясно, что фигура солдата должна парить в воздухе, как бы распадаться на детали.
«Отчётливо помню тот день, когда нас осенило: души павших солдат — это те самые журавли из фильма Михаила Калатозова «Летят журавли», из песни Яна Френкеля и Расула Гамзатова», — отметил скульптор.
Коробцов также рассказал, что сотрудники Российского военно-исторического общества предоставили портреты воинов ржевских событий, и у мемориала получился собирательный образ.
Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.
ИА «Удмуртия» передавало, что у второго корпуса УдГУ в Ижевске открыли памятную доску советской лётчице Нине Ульяненко.