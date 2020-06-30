Скульптор Коробцов рассказал о работе над Ржевским мемориалом

Короткая ссылка
Скульптор Андрей Коробцов рассказал о работе над Ржевским мемориалом.
Скульптор Коробцов рассказал о работе над Ржевским мемориалом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«Было нелегко не только нам. После первого этапа все работы были аннулированы, ни один проект не устроил жюри. Главная претензия именно эта — «не хватает души». Мы понимали, что надо уйти от пафоса, излишней патетики», — заявил Коробцов в беседе с «Родиной».

По его словам, в какой-то момент стало ясно, что фигура солдата должна парить в воздухе, как бы распадаться на детали.

«Отчётливо помню тот день, когда нас осенило: души павших солдат — это те самые журавли из фильма Михаила Калатозова «Летят журавли», из песни Яна Френкеля и Расула Гамзатова», — отметил скульптор.

Коробцов также рассказал, что сотрудники Российского военно-исторического общества предоставили портреты воинов ржевских событий, и у мемориала получился собирательный образ.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.

ИА «Удмуртия» передавало, что у второго корпуса УдГУ в Ижевске открыли памятную доску советской лётчице Нине Ульяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить