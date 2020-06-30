Скульптор Коробцов рассказал о работе над Ржевским мемориалом

Скульптор Андрей Коробцов рассказал о работе над Ржевским мемориалом.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Было нелегко не только нам. После первого этапа все работы были аннулированы, ни один проект не устроил жюри. Главная претензия именно эта — «не хватает души». Мы понимали, что надо уйти от пафоса, излишней патетики», — заявил Коробцов в беседе с «Родиной».

По его словам, в какой-то момент стало ясно, что фигура солдата должна парить в воздухе, как бы распадаться на детали.

«Отчётливо помню тот день, когда нас осенило: души павших солдат — это те самые журавли из фильма Михаила Калатозова «Летят журавли», из песни Яна Френкеля и Расула Гамзатова», — отметил скульптор.

Коробцов также рассказал, что сотрудники Российского военно-исторического общества предоставили портреты воинов ржевских событий, и у мемориала получился собирательный образ.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.

ИА «Удмуртия» передавало, что у второго корпуса УдГУ в Ижевске открыли памятную доску советской лётчице Нине Ульяненко.