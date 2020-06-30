Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в июле
- РИА Новости
«Именно под влиянием циклона в Петербурге и области будут лить дожди, а также в скором времени серьёзного похолодания не ожидается. Температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+22 ˚С. В условиях плотного дождя степень теплоты может снизится до +17...+18 ˚С», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, сезон солнечной и тёплой погоды ещё не завершён, поводов для резкого похолодания нет.
Как отметил Колесов, ливневые осадки и грозы будут носить кратковременный характер, пасмурная погода окажется непостоянной.
«Время от времени солнце тоже будет показываться. 4 и 5 июля предполагается перерыв. После 6 июля следует новый тропический циклон. Экстремальной жары больше не предвидится, но тепло и солнечные дни никуда не уйдут», — добавил он.
Ранее метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале.