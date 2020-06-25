Гидрометцентр дал прогноз по температурным аномалиям в России в июне

Гидрометцентр до конца июня прогнозирует температурные показатели ниже нормы на 4 °С в центральной и западной части Приволжского федерального округа и на Урале. При этом на большей части Азиатской территории России ожидается температура до 8 °С выше нормы.

Как передаёт РИА Новости, в центре и на западе Приволжья и в Уральском федеральном округе ожидается +12...16 °С.

В то же время среднесуточная температура на большей части Сибири будет превышать норму на 4-8°С и может повыситься до +20 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале будут наблюдаться холодные аномалии.