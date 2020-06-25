Гидрометцентр дал прогноз по температурным аномалиям в России в июне
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Как передаёт РИА Новости, в центре и на западе Приволжья и в Уральском федеральном округе ожидается +12...16 °С.
В то же время среднесуточная температура на большей части Сибири будет превышать норму на 4-8°С и может повыситься до +20 °С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале будут наблюдаться холодные аномалии.