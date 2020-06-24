Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Вильфанд, в настоящий момент солнце «максимально энергетически насыщенно». Это связано с тем, что оно находится на минимальной высоте от Земли.

«Ведь сейчас период летнего солнцестояния, который продлится ещё десять дней. Воздух сейчас сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый (УФ) индекс большой», — пояснил он.

По его словам, очень высокий и высокий уровень УФ-индекса будет фиксироваться в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, высокий уровень УФ-индекса будет в большинстве регионов ЦФО. Также высокий и очень высокий уровни УФ-индекса будут на юге Сибири.

Ранее Вильфанд спрогнозировал неоднородное лето в России.