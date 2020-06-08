В Гидрометцентре спрогнозировали неоднородное лето в России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал неоднородное лето в России.
В Гидрометцентре спрогнозировали неоднородное лето в России
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Расчёты демонстрируют, что с вероятностью 60—65% нынешнее лето будет теплым. Средняя температура за июнь, июль, август будет около и выше нормы, но лето само прогнозируется неоднородным», — цитирует его РИА Новости.

По словам синоптика, погода будет напоминать ту, которая установилась в Москве в начале лета, когда холодная погода сменилась резким периодом жары.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.

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