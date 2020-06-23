В Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса»

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Минувшей ночью в Санкт-Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса».
В Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса»
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия», в этом году бриг «Россия» вместо Невы вышел в акваторию Финского залива, который послужит декорацией для праздника. 

Зрителей, которые смогут увидеть «Алые паруса» при помощи телевизионной и онлайн-трансляции, порадуют пираты, полёты над палубой, салюты и Ассоль, ожидающая Грея.

Сценаристом и постановщиком концертной части праздника стал Василий Бархатов, ведущими «Алых парусов» по традиции станут Иван Ургант и Дарья Александрова.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдёт 27 июня в формате телетрансляции.

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