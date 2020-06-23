В Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса»
- РИА Новости
Как передаёт газета «Известия», в этом году бриг «Россия» вместо Невы вышел в акваторию Финского залива, который послужит декорацией для праздника.
Зрителей, которые смогут увидеть «Алые паруса» при помощи телевизионной и онлайн-трансляции, порадуют пираты, полёты над палубой, салюты и Ассоль, ожидающая Грея.
Сценаристом и постановщиком концертной части праздника стал Василий Бархатов, ведущими «Алых парусов» по традиции станут Иван Ургант и Дарья Александрова.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдёт 27 июня в формате телетрансляции.