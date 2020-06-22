Церемония вручения «Золотого глобуса» пройдёт 28 февраля 2021 года

78-я ежегодная церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» состоится 28 февраля 2021 года в Калифорнии.

«Мы рады объявить, что 78-я церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в воскресенье, 28 февраля 2021 года», — заявили организаторы.

Мероприятие будет транслировать NBC.

We are excited to announce the 78th annual Golden Globe® Awards will take place on Sunday, February 28, 2021. The ceremony will air live coast to coast 5-8 p.m. PT/8-11 p.m. ET on NBC from The Beverly Hilton in Beverly Hills, California. pic.twitter.com/dtqQj3Mmtz — Golden Globe Awards (@goldenglobes) June 22, 2020

Как сообщалось ранее, церемония «Оскар» перенесена с 28 февраля 2021 года на 25 апреля.

В апреле 2020 года стало известно, что организаторы кинопремии «Оскар» объявили о решении временно изменить правила отбора в связи с пандемией коронавируса и разрешить участвовать в конкурсе в 2021 году фильмам, которые были показаны онлайн, а не в кинотеатрах.