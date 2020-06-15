Церемонию «Оскар» в 2021 году перенесли на апрель

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Церемония вручения кинопремии «Оскар» перенесена с 28 февраля 2021 года на 25 апреля.
Церемонию «Оскар» в 2021 году перенесли на апрель
  • Reuters

«Это правда — следующий «Оскар» пройдёт 25 апреля 2021 года», — говорится в заявлении американской киноакадемии в Twitter.

Отмечается, что академия планирует опубликовать шорт-листы претендентов на награду в ряде категорий 9 февраля следующего года. Номинанты на премию будут объявлены 15 марта 2021 года.

В апреле 2020 года стало известно, что организаторы кинопремии «Оскар» объявили о решении временно изменить правила отбора в связи с пандемией коронавируса и разрешить участвовать в конкурсе в 2021 году фильмам, которые были показаны онлайн, а не в кинотеатрах. 

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