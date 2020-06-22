Врач прокомментировала ситуацию с клещами

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Иммунолог-аллерголог Надежда Логина прокомментировала ситуацию с клещами.
Врач прокомментировала ситуацию с клещами
  • Pixabay

В беседе с «Невскими новостями» она напомнила, что сам укус не опасен — угрозу для здоровья представляют именно инфицированные насекомые, которые могут быть переносчиками энцефалита или боррелиоза.

Как отметила Логина, в последние годы установлено, что область распространения боррелиоза совпадает с клещевым энцефалитом.

«Пик заболеваемости регистрируется в мае — июне с менее выраженным подъёмом в августе — сентябре», — добавила она.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о ситуации с клещами.

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