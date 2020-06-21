Собянин рассказал о поддержке театров в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что власти столицы поддерживают театры и актёров в период пандемии.
Собянин рассказал о поддержке театров в Москве
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Собянин отметил, что театральный сезон «всё равно будет открыт».

«Мы поддерживаем театральный сектор, наши московские театры, обеспечивая выплаты заработной платы, даже притом что там огромное падение внебюджетных доходов. Мы за счёт бюджета перекрываем эту разницу для того, чтобы работники театров получали ту же зарплату, что и до вот этого кризиса», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Ранее Собянин назвал сроки принятия решений о массовых мероприятиях в Москве.

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