Собянин назвал сроки принятия решений о массовых мероприятиях в Москве
- РИА Новости
«У нас ещё остаются ограничения — ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещением театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий», — отметил мэр.
По его словам, «эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля».
Ранее Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в городе.
Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» снятие в столице режима ограничений.