Собянин назвал сроки принятия решений о массовых мероприятиях в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сообщил, что решения, связанные с массовыми мероприятиями в столице, «скорее всего, будут приняты в начале июля».
Собянин назвал сроки принятия решений о массовых мероприятиях в Москве
  • РИА Новости

«У нас ещё остаются ограничения — ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещением театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий», — отметил мэр.

По его словам, «эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля».

Ранее Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в городе.

Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» снятие в столице режима ограничений.

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