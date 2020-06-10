Собянин назвал сроки принятия решений о массовых мероприятиях в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сообщил, что решения, связанные с массовыми мероприятиями в столице, «скорее всего, будут приняты в начале июля».

РИА Новости