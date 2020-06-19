Заслуженный спасатель России рассказал, как уберечься от удара молнии

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Дмитрий Коринный рассказал, как уберечься от удара молнии.

«Быть уверенными, что вы в безопасности, можно только в помещении. Во время грозы молния проходит не совсем в самые высокие предметы, а в предметы с лучшей проводимостью в землю», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам спасателя, непосредственно под деревьями стоять плохо, на некотором отдалении от них — немного лучше.

В чистом поле Коринный советует найти наименее выступающую часть земли, например, канаву или углубление, чтобы минимально возвышаться.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с Inforeactor рассказала о температурных аномалиях в южных регионах страны.