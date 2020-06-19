Путин поздравил с юбилеем актрису Селезнёву

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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Селезнёву.
Путин поздравил с юбилеем актрису Селезнёву
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Вы состоялись на актёрском поприще, сыграли множество разноплановых, но неизменно интересных ролей в кино и на сцене прославленного Театра сатиры. Почитатели вашего таланта ценят и любят вас за искренность и обаяние, за верность профессии, которой посвятили жизнь», — говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Селезнёвой здоровья, успехов в творчестве, вдохновения.

Селезнёва родилась в 1945 году в Москве. На сцене дебютировала в детстве, занимаясь в театре. Прославилась благодаря роли в фильме Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Она также сыграла в лентах «Приключения жёлтого чемоданчика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Точка, точка, запятая…».

11 июня народный артист России, альтист и дирижёр Юрий Башмет поздравил с днём рождения пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева.

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