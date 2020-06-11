Юрий Башмет поздравил Дениса Мацуева с днём рождения

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Народный артист России, альтист и дирижёр Юрий Башмет поздравил с днём рождения пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева.
Юрий Башмет поздравил Дениса Мацуева с днём рождения
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он подчеркнул, что Денис — замечательный, верный друг.

«Совершенно, бешено талантлив, очень разнообразен во всех стилях музыки. Бах и Моцарт, Рахманинов и Чайковский, Брамс и Шопен — он может всё. Он великолепный пианист, прекрасно импровизирует и на сцене, и в жизни. Он открыт к общению, юмору», — отметил Юрий Башмет.

Он добавил, что музыкант играет лучше, когда в зале присутствуют его родители, и пожелал Мацуеву здоровья.

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