Автограф Достоевского на его книге продали за 5,5 млн рублей

Автограф русского писателя Фёдора Достоевского, оставленный им на издании «Записок из Мёртвого дома» (1875), продали за 5,5 млн рублей.

«Уникальный автограф Фёдора Достоевского ушёл с молотка за рекордные 5,5 млн рублей. Это самый дорогой лот, который РАДу приходилось продавать на букинистических торгах. Цена 5,5 млн рублей отражает его ценность», — приводит ТАСС сообщение Российского аукционного дома.

«От мужа, от отца, Анне, дорогой жене, и дочери. Ф. Достоевский», — гласит надпись на титульном листе книги.

В мире насчитывается всего около 80 подобных автографов (включая музейные собрания). Публичных продаж автографов Достоевского на его произведениях ранее не было зафиксировано.

Ранее сообщалось, что первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.