Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне

Первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аукционного дома.

Отмечается, что первое издание книги Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» продано за £175 тыс. при эстимейте £70—90 тыс.

Первое издание стихов Афанасия Фета «Лирический пантеон» продано за £100 тыс. при эстимейте £20—30 тыс.

Всего торги принесли более £2,2 млн.

Ранее сообщалось, что на торгах «Золотой век литературы» в Лондоне было выставлено первое издание романа «Евгений Онегин», а также более 120 редких печатных изданий из частной коллекции.