Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне

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Первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.
Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне
  • © Christie's

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аукционного дома. 

Отмечается, что первое издание книги Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» продано за £175 тыс. при эстимейте £70—90 тыс.

Первое издание стихов Афанасия Фета «Лирический пантеон» продано за £100 тыс. при эстимейте £20—30 тыс. 

Всего торги принесли более £2,2 млн.

Ранее сообщалось, что на торгах «Золотой век литературы» в Лондоне было выставлено первое издание романа «Евгений Онегин», а также более 120 редких печатных изданий из частной коллекции. 

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