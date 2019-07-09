Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аукционного дома.
Отмечается, что первое издание книги Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» продано за £175 тыс. при эстимейте £70—90 тыс.
Первое издание стихов Афанасия Фета «Лирический пантеон» продано за £100 тыс. при эстимейте £20—30 тыс.
Всего торги принесли более £2,2 млн.
Ранее сообщалось, что на торгах «Золотой век литературы» в Лондоне было выставлено первое издание романа «Евгений Онегин», а также более 120 редких печатных изданий из частной коллекции.