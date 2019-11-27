Произведения русских писателей продали на аукционе в Лондоне

Произведения русских писателей, в том числе прижизненное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» и первое издание сборника стихов Осипа Мандельштама «Камень», продали на аукционе Christie's.

Как сообщается на сайте аукционного дома, произведение Пушкина было продано за $153 тыс, а сборник стихов Мандельштама ушёл с молотка за $226 тыс.

Всего на торгах под названием «Россия: выдающиеся книги и манускрипты» было представлено 188 работ. Среди них произведения писателей Николая Гоголя, Ивана Крылова, Фёдора Достоевского, а также научные труды Николая Лобачевского.

Итоговая выручка торгов составила $2,7 млн.

В июле сообщалось, что первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.