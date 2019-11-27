Произведения русских писателей продали на аукционе в Лондоне

Короткая ссылка
Произведения русских писателей, в том числе прижизненное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» и первое издание сборника стихов Осипа Мандельштама «Камень», продали на аукционе Christie's.

Как сообщается на сайте аукционного дома, произведение Пушкина было продано за $153 тыс, а сборник стихов Мандельштама ушёл с молотка за $226 тыс.

Всего на торгах под названием «Россия: выдающиеся книги и манускрипты» было представлено 188 работ. Среди них произведения писателей Николая Гоголя, Ивана Крылова, Фёдора Достоевского, а также научные труды Николая Лобачевского.

Итоговая выручка торгов составила $2,7 млн.

В июле сообщалось, что первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить