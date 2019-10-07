Сценарии Тарковского продали на аукционе более чем за 4 млн рублей
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«Рабочий вариант сценария кинодрамы «Андрей Рублёв» со многочисленными карандашными правками некоторых сцен, написанный в 1965 году в соавторстве с Андреем Кончаловским, в 37 раз превысил стартовую оценку в 70 тыс. рублей и был продан за 2 млн 600 тыс. рублей», — приводит ТАСС слова представителя аукционного дома «12-й стул».
Кроме того, за 1 млн 600 тыс. рублей был продан подписанный Тарковским сценарий к фильму «Сталкер». Кинолента экранизирует одну из глав повести братьев Стругацких — «Пикник на обочине».
В октябре 2018 года сын Тарковского рассказал, что восстанавливает полную авторскую версию фильма «Андрей Рублёв».