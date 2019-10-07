Сценарии Тарковского продали на аукционе более чем за 4 млн рублей

Стоимость проданных на аукционе режиссёрских сценариев Андрея Тарковского к фильму «Сталкер» и кинодраме «Андрей Рублёв» составила 4 млн 200 тыс. рублей, что в несколько десятков раз превысило их стартовую цену.

«Рабочий вариант сценария кинодрамы «Андрей Рублёв» со многочисленными карандашными правками некоторых сцен, написанный в 1965 году в соавторстве с Андреем Кончаловским, в 37 раз превысил стартовую оценку в 70 тыс. рублей и был продан за 2 млн 600 тыс. рублей», — приводит ТАСС слова представителя аукционного дома «12-й стул».

Кроме того, за 1 млн 600 тыс. рублей был продан подписанный Тарковским сценарий к фильму «Сталкер». Кинолента экранизирует одну из глав повести братьев Стругацких — «Пикник на обочине».

В октябре 2018 года сын Тарковского рассказал, что восстанавливает полную авторскую версию фильма «Андрей Рублёв».