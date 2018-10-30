Сын Тарковского восстанавливает полную версию «Андрея Рублёва»

Сын режиссёра Андрея Тарковского рассказал, что восстанавливает полную авторскую версию фильма «Андрей Рублёв».

«Фильм, который мы все знаем, — 184 минуты, полная монтажная версия — 204 минуты. Из полной монтажной версии режиссёр обычно что-то вырезает, подчищает. Но отец в том числе был вынужден делать цензурные вырезки. И для того чтобы восстановить авторскую версию, нужно оставить те куски, которые он не хотел выбрасывать, то есть восстановить «цензурные куски», и убрать то, что он сам вырезал из картины. Это 196 минут», — цитирует РИА Новости Тарковского-младшего.

По его словам, в полной версии лента становится понятнее и логичнее.

Он отметил, что все остальные фильмы остались такими, какими их «задумывал отец», а с «Рублёвым» произошла такая история».

«Когда он вышел в 1966 году, его положили на полку, премьера состоялась в 1971 году, практически одновременно с «Солярисом». Кстати, для итальянского проката из «Соляриса» вырезали 45 минут. И лишь десять лет назад мы показали в Италии полную версию», — добавил он.

«Андрей Рублёв» — историческая кинодрама, которую Тарковский снимал в 1964—1965 годах на киностудии «Мосфильм».

Работа не понравилась кинематографическому советскому руководству и пролежала на полке до 1971 года, когда вышла в ограниченный прокат.

Летом 2017 года kp.ru передавал, что в Суздале открылся первый в мире памятник Андрею Тарковскому.