Синоптики прогнозируют температуру в Ростовской области в июне выше нормы

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Заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко заявила, что среднемесячная температура в регионе в июне может оказаться выше нормы.
Синоптики прогнозируют температуру в Ростовской области в июне выше нормы
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

«В целом июнь ожидается по среднемесячной температуре выше нормы, по количеству выпавших осадков — близким к норме. Сейчас мы не можем сказать точно, насколько он будет жарким. Это будет известно только в начале июля, когда придут все данные», — сказала Антоненко.

По её словам, область пока не побила абсолютные максимумы температуры по отдельным дням.

В начале июня воздух прогревался до +33...+35 °С, тогда как на севере региона +39 °С отмечалось в 1991 и 1969 годах, выше +40 °С — в Морозовске в июне 1943 года.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с Inforeactor рассказала о температурных аномалиях в южных регионах страны.

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