Концерт Победы на Мамаевом кургане покажут по телевидению

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В городе-герое Волгограде 24 мая состоится концерт Победы на Мамаевом кургане, приуроченный к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию концерта будет вести телеканал «Россия 1».
Концерт Победы на Мамаевом кургане покажут по телевидению
  • © «Россия 1»

Как сообщает пресс-служба телеканала, на мероприятии выступят Сергей Безруков, Константин Хабенский, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета и другие музыканты и актёры.

Со сцены прозвучат песни и стихи, также запланирован показ видеоинсталляции.

Концерт Победы организован русским концертным агентством и телеканалом «Россия 1» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры России и администрации Волгоградской области. Художественный руководитель — Юрий Башмет.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщила, что Музей Победы представил новую онлайн-экскурсию.

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