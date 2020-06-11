Концерт Победы на Мамаевом кургане покажут по телевидению
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Как сообщает пресс-служба телеканала, на мероприятии выступят Сергей Безруков, Константин Хабенский, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета и другие музыканты и актёры.
Со сцены прозвучат песни и стихи, также запланирован показ видеоинсталляции.
Концерт Победы организован русским концертным агентством и телеканалом «Россия 1» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры России и администрации Волгоградской области. Художественный руководитель — Юрий Башмет.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщила, что Музей Победы представил новую онлайн-экскурсию.