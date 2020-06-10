«Москино» покажет фильмы о Миклухо-Маклае в День России
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Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, все желающие смогут узнать о племенах папуасов и их знакомстве с цивилизацией.
В документальном фильме «Человек с Луны» рассказывается можно узнать об открытиях Миклухо-Маклая в Новой Гвинее, жизни в России и Австралии.
Также зрителям покажут такие фильмы «Путешествие папуасов в Россию» и «Русские названия географических объектов в Океании».
Фильмы будут доступны с 12 июня на сайте «Москино».
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Музей Победы рассказал об онлайн-мероприятиях ко Дню России, который отмечается 12 июня.