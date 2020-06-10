«Москино» покажет фильмы о Миклухо-Маклае в День России

Ко Дню России сеть «Москино» совместно с фондом имени Миклухо-Маклая покажет подборку документальных фильмов о выдающемся русском путешественнике Николае Миклухо-Маклае и его наследии.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, все желающие смогут узнать о племенах папуасов и их знакомстве с цивилизацией.

В документальном фильме «Человек с Луны» рассказывается можно узнать об открытиях Миклухо-Маклая в Новой Гвинее, жизни в России и Австралии.

Также зрителям покажут такие фильмы «Путешествие папуасов в Россию» и «Русские названия географических объектов в Океании».

Фильмы будут доступны с 12 июня на сайте «Москино».

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Музей Победы рассказал об онлайн-мероприятиях ко Дню России, который отмечается 12 июня.