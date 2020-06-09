«Ленфильм» рассказал о выходе из режима самоизоляции

Киностудия «Ленфильм», которая возобновит работу 14 июня, рассказала о выходе из режима самоизоляции.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Процесс кинопроизводства в городе потихоньку восстанавливается. Пока у нас нет заявок на павильоны, однако многие готовы арендовать оборудование и реквизит», — заявили в пресс-службе студии.

14 июня на работу выйдет не весь персонал. Решение будет приниматься ближе к указанной дате.

«Скорее всего, те, кто может продолжать работу удалённо, останутся дома, а остальные — выйдут на пост», — уточнили в «Ленфильме».

Там также рассказали, что при входе на студию всем измеряют температуру, ведётся журнал посещений, имеются средства индивидуальной защиты, и эти меры сохранятся.

Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Карен Шахназаров в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в киноиндустрии на фоне коронавируса.