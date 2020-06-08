Спасатели предупредили о сильной жаре в Сочи и Туапсинском районе

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В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили жителей Сочи и Туапсинского района о сильной жаре.
Спасатели предупредили о сильной жаре в Сочи и Туапсинском районе
  • © Яков Андреев
  • РИА Новости

Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на данные ведомства, 8 июня в Туапсинском районе температура воздуха поднимется до +37 °C, а в Сочи и окрестностях столбики термометров покажут +36...38 °C.

Спасатели рекомендовали в жару носить воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головной убор.

Следует чаще находиться в тени и не употреблять алкогольных напитков.

В ведомстве напомнили, что во время жары увеличивается вероятность пожаров, поэтому в лесу запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. 

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области, где 10 и 11 июня температура воздуха днём составит до +35 ˚С, а также ожидается южный ветер скоростью до 8 м/с.

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