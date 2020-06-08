Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области

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Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил об аномальной жаре 8—12 июня.
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU.

В пресс-службе администрации Кургана отметили, что отклонение от нормы может составить 7—9 градусов.

10 и 11 июня температура воздуха днём составит до +35 ˚С. При этом ожидается южный ветер 8 м/с.

«Кроме того, по прогнозу с 8 по 12 июня на территории региона местами сохранится высокая пожарная опасность — четвёртый класс горимости леса», — добавили в мэрии.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.

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