В кабмине рассказали о ситуации с билетами на культурные мероприятия

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в связи с пандемией коронавируса граждане были вынуждены отказаться от посещения культурных учреждений, на руках у них находится 7 млн заранее купленных билетов.

Об этом Чернышенко заявил в ходе встречи президента России Владимира Путина с деятелями культуры.

«Из-за карантина наши граждане вынуждены были отказаться от посещения музеев, театров, концертов любимых артистов, и сейчас у них на руках более 7 млн заранее купленных билетов, абонементов», — рассказал он.

По словам Чернышенко, благодаря поручению Путина у россиян будет возможность получить деньги за билеты на отменённые мероприятия либо в случае переноса мероприятия на другой срок воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату.

«Самое главное — без каких-либо доплат», — отметил он.

Ранее Чернышенко заявил, что музеи начнут принимать посетителей с середины июля, а работу театров и концертных залов планируется возобновить осенью.