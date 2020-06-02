В кабмине назвали сроки возобновления работы театров и музеев
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По его словам, учреждения культуры «будут поэтапно возвращаться к привычной жизни» с соблюдением мер безопасности, при этом «дата в каждом регионе будет своя».
«Музеи уже начали работать, двери для посетителей откроются уже с середины июля... Речь идёт пока только об индивидуальных посещениях», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что театры и концертные залы откроются на последнем этапе снятия ограничений по коронавирусу, «как и во всём мире».
«Планируется, что осенью они порадуют нас новыми постановками. Репетиционный период запланирован», — заявил Чернышенко.
Также он заявил, что кинотеатры в России могут возобновить свою работу в середине июля.