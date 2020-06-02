В кабмине назвали сроки возобновления работы театров и музеев

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что музеи начнут принимать посетителей с середины июля, а работу театров и концертных залов планируется возобновить осенью.
В кабмине назвали сроки возобновления работы театров и музеев
  • © Global Look Press

По его словам, учреждения культуры «будут поэтапно возвращаться к привычной жизни» с соблюдением мер безопасности, при этом «дата в каждом регионе будет своя».

«Музеи уже начали работать, двери для посетителей откроются уже с середины июля... Речь идёт пока только об индивидуальных посещениях», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что театры и концертные залы откроются на последнем этапе снятия ограничений по коронавирусу, «как и во всём мире».

«Планируется, что осенью они порадуют нас новыми постановками. Репетиционный период запланирован», — заявил Чернышенко.

Также он заявил, что кинотеатры в России могут возобновить свою работу в середине июля.

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