В кабмине назвали сроки возобновления работы театров и музеев

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что музеи начнут принимать посетителей с середины июля, а работу театров и концертных залов планируется возобновить осенью.

По его словам, учреждения культуры «будут поэтапно возвращаться к привычной жизни» с соблюдением мер безопасности, при этом «дата в каждом регионе будет своя».

«Музеи уже начали работать, двери для посетителей откроются уже с середины июля... Речь идёт пока только об индивидуальных посещениях», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что театры и концертные залы откроются на последнем этапе снятия ограничений по коронавирусу, «как и во всём мире».

«Планируется, что осенью они порадуют нас новыми постановками. Репетиционный период запланирован», — заявил Чернышенко.

Также он заявил, что кинотеатры в России могут возобновить свою работу в середине июля.