Кинотеатры в России могут открыть в середине июля

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Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры в России могут возобновить свою работу в середине июля.
Кинотеатры в России могут открыть в середине июля
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По его словам, после открытия кинотеатры должны будут следовать специальным правилам по рассадке посетителей.

«Кинотеатры смогут заработать в середине июля, там также предусмотрена особая рассадка», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и Министерство культуры подготовили рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в кинотеатрах.

Режиссёр, сценарист и продюсер Карен Шахназаров в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в киноиндустрии на фоне коронавируса.

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