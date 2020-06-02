Кинотеатры в России могут открыть в середине июля

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры в России могут возобновить свою работу в середине июля.

По его словам, после открытия кинотеатры должны будут следовать специальным правилам по рассадке посетителей.

«Кинотеатры смогут заработать в середине июля, там также предусмотрена особая рассадка», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и Министерство культуры подготовили рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в кинотеатрах.

Режиссёр, сценарист и продюсер Карен Шахназаров в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в киноиндустрии на фоне коронавируса.