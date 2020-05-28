Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор и Министерство культуры подготовили рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в кинотеатрах. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что деятельность кинотеатров может возобновиться по решению властей субъектов России.

Роспотребнадзор отметил, что при походе в кино рекомендуется носить защитную маску. При этом у сотрудников кино должны быть маски, перчатки, запас дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук.

Также кинотеатрам рекомендовали установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и обработку залов дезинфицирующими средствами.

В том числе в ведомстве рекомендовали обеспечивать зрителям в кинотеатрах социальную дистанцию.

«Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учётом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм социальной дистанции)», — заявили в Роспотребнадзоре.

При этом ограничения, касающиеся социальной дистанции, не будут распространяться на зрителей, которые являются членами одной семьи либо проживают вместе.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе детских лагерей.