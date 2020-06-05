МХАТ имени Горького примет участие в книжном фестивале «Красная площадь»

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МХАТ имени М. Горького примет участие в книжном фестивале «Красная площадь».
МХАТ имени Горького примет участие в книжном фестивале «Красная площадь»
  • mxat-teatr.ru

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Я очень рад, что в этом году фестиваль «Красная площадь» состоится, несмотря ни на что. Пожалуй, это один из тех случаев, когда коронакризис спровоцировал интересное решение: фестиваль будет проходить одновременно и в традиционном офлайн-формате, и онлайн», — заявил худрук театра Эдуард Бояков.

По его словам, для МХАТа фестиваль 2020 года актуален как никогда, поскольку театр соскучился по зрителям. Также интересно увидеть друзей — писателей, драматургов, артистов, отметил Бояков.

В частности, МХАТ представит литературно-музыкальную композицию, где фрагменты 12-часового эфира в честь Иосифа Бродского переплетены с живыми выступлениями.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Красная площадь» пройдёт в Москве 6—8 июня на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

НСН сообщала, что в Москве стартовала общегородская акция летнего чтения для детей и подростков.

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