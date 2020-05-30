Книжный фестиваль «Красная площадь» состоится в Москве в июне

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдёт в Москве 6—8 июня на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве правил: прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

На территории фестиваля необходимо находится в маске и перчатках. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. На фестивале также будет проводиться регулярная дезинфекция площадок.

Книги посетителям представят более 200 издательств.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в Москве в день парада Победы, который запланирован на 24 июня, не будет.