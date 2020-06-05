Умер актёр Михаил Кокшенов

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В возрасте 83 лет умер советский и российский актёр Михаил Кокшенов. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева.
Умер актёр Михаил Кокшенов
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — написала она в Facebook.

Ранее на 78-м году жизни умерла заслуженная артистка России Алла Мещерякова. Актриса Ирина Долганова прокомментировала Newinform смерть Мещеряковой. 

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