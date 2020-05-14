Ирина Долганова прокомментировала сообщения о смерти Аллы Мещеряковой

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Актриса Ирина Долганова прокомментировала сообщения о смерти своей коллеги Аллы Мещеряковой, с которой они вместе снимались в фильме «А зори здесь тихие».
Ирина Долганова прокомментировала сообщения о смерти Аллы Мещеряковой
  • ©kino-teatr.ru

«Я приехала в Петрозаводск одна из первых. Мы проводили вместе много времени, коротали вечера. Ещё тогда я отметила для себя, что она удивительно скромная и очень отзывчивая, она моментально откликалась на какие-то просьбы», — сказала Долганова в беседе с Newinform.

По её словам, Мещерякова была удивительно талантливой, а её смерть — большая потеря.

Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни.

В кино актриса дебютировала в фильме «Страницы первой любви». Среди наиболее известных её работ — роли в картинах «А зори здесь тихие», «Первый рейс», «Бригада», «Хозяин тайги», «Калина красная».

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