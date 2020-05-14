Умерла актриса Алла Мещерякова

Заслуженная артистка России Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов.

«11 мая 2020 года на 78-м году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактёр», заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — говорится в сообщении.

Она навсегда останется в памяти коллег интеллигентной и талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности.

Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК. В кино дебютировала в фильме «Страницы первой любви». Среди наиболее известных её работ — роли в картинах «А зори здесь тихие», «Первый рейс», «Бригада», «Хозяин тайги», «Калина красная».