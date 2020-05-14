Умерла актриса Алла Мещерякова

Короткая ссылка
Заслуженная артистка России Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов.
Умерла актриса Алла Мещерякова
  • © Аватар-Фильм (2002)

«11 мая 2020 года на 78-м году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактёр», заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — говорится в сообщении.

Она навсегда останется в памяти коллег интеллигентной и талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности.

Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК. В кино дебютировала в фильме «Страницы первой любви». Среди наиболее известных её работ — роли в картинах «А зори здесь тихие», «Первый рейс», «Бригада», «Хозяин тайги», «Калина красная».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить