В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, грозы и дождя.

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — говорится в сообщении на сайте.

Предупреждение о грозе в регионе действует до 00:00 6 июня. Предупреждение о ветре в Москве продлится до конца 5 июня, а в Подмосковье — до 22:00, при этом порывы могут достигать 17 м/с.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам синоптиков, со второй половины дня четверга, 4 июня, в столичном регионе начнёт теплеть.