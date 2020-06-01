Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съёмок нового «Аватара»
- Reuters
Как сообщил на своей странице в Instagram продюсер Джон Ландау, съёмки начнутся после обязательной для прибывших в страну 14-дневной самоизоляции.
Заключительный блок съёмок в Новой Зеландии был запланирован на середину марта, но из-за пандемии коронавирусной инфекции продюсеры были вынуждены приостановить производство картины. Премьера фильма «Аватар-2» ожидается 16 декабря 2021 года.
Ранее Джон Ландау опубликовал фото, на котором изображены два собранных для съёмок катера.