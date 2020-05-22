Съёмки «Аватара» возобновятся на следующей неделе

Съёмки второй части научно-фантастического боевика Джеймса Кэмерона «Аватар» возобновятся в Новой Зеландии на следующей неделе.

Об этом сообщил продюсер картины Джон Ландау. Он опубликовал в Instagram фото, на котором изображены два собранных для съёмок катера. В подписи к снимку продюсер рассказал, что команда вернётся к работе в ближайшее время.

«Наши декорации #Avatar готовы, и мы невероятно взволнованы перед возвращением в Новую Зеландию на следующей неделе. Посмотрите на «Матадор», высокоскоростное передовое командное судно (внизу), и катер «Пикадор» (вверху) — не могу дождаться, чтобы поделиться остальным», — говорится в сообщении продюсера.

Команда «Аватара» с 2017 года параллельно работала над четырьмя сиквелами. В середине марта 2020-го съёмочная группа планировала отправиться в Новую Зеландию, но из-за коронавируса была вынуждена приостановить производство. Премьера фильма «Аватар-2» ожидается 16 декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что режиссёр хоррора «Оно» Дэвид Роберт Митчелл снимет супергеройский фильм Heroes & Villains.