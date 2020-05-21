Режиссёр «Оно» снимет супергеройский экшен

Известный по проекту «Оно» режиссёр Дэвид Роберт Митчелл снимет супергеройский фильм Heroes & Villains для компании MGM.

Как отмечает Variety, Митчелл также напишет сценарий картины и вместе с Крисом Бендером и Джэйком Уэйнером выступит в качестве её продюсера. Ранее команда работала над проектом «Под Сильвер-Лэйк», вошедшим в основной конкурс Каннского кинофестиваля в 2018 году.

Сюжет новой ленты держится в тайне, но уже известно, что авторы предложат зрителям новый взгляд на супергероев. В ближайшее время кинематографисты планируют приступить к подбору актёров.

Ранее стало известно о планах стримингового сервиса HBO Max экранизировать рассказ Стивена Кинга и его сына Джо Хилла «Полный газ».