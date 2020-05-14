HBO Max экранизирует рассказ Стивена Кинга и Джо Хилла

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Стриминговый сервис HBO Max приступил к работе над экранизацией рассказа Стивена Кинга и его сына Джо Хилла «Полный газ».
HBO Max экранизирует рассказ Стивена Кинга и Джо Хилла
  • © KENZO TRIBOUILLARD
  • AFP

По информации Deadline, на основе новеллы будет снят полнометражный фильм. Разработку сценария поручили Ли Дэне Джексон («Воспитывая Диона»). Производством займётся студия Phantom Four под руководством продюсеров Дэвида С. Гойера («Призрачный гонщик») и Кита Ливайна («Синяя бездна»).

Рассказ «Полный газ» был впервые опубликован в 2009 году. В центре сюжета — замешанная в двойном убийстве банда байкеров. На заброшенной трассе посреди пустыни их преследует грузовик.

В 2012 году издательство IDW Publishing выпустило комикс по мотивам рассказа.

Ранее сообщалось, что серия «Вампирские хроники» Энн Райс также будет экранизирована.

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