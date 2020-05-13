«Вампирские хроники» Энн Райс получат экранизацию

Компания AMC Networks приобрела права на экранизацию романов американской писательницы Энн Райс, входящих в серии «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы».

Как отмечает Deadline, согласно условиям сделки, AMC Networks займётся разработкой фильмов и сериалов на основе произведений писательницы для собственных телесетей и стриминговых сервисов. Отмечается, что вся продукция в рамках соглашения будет создаваться при участии самой Энн Райс и её сына Кристофера Райса в качестве исполнительных продюсеров.

В создании проектов, предназначенных для телевидения, примет участие сценарист и продюсер Ролин Джонс, известный по сериалам «Огни ночной пятницы» и «Жизнь в деталях».

Серия «Вампирские хроники» включает 18 романов, в числе которых «Интервью с вампиром», «Вампир Лестат» и «Царица проклятых». Цикл «Мэйфейрские ведьмы» представляет собой трилогию — «Час ведьмовства», «Лэшер» и «Талтос». По данным Deadline, в сумме во всём мире было продано более 150 млн копий романов обеих серий.