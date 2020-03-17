Съёмки сиквелов «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Съёмки сиквелов фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», которые должны были начаться в Новой Зеландии, перенесены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Variety, в пятницу, 20 марта, съёмочная группа должна была вылететь из Лос-Анджелеса в Новую Зеландию и продолжить работу на базирующейся в Веллингтоне Stone Street Studios. Однако во вторник, 17 марта, стало известно, что команда получила от продюсеров электронные письма с требованием немедленной приостановки производства. Теперь съёмочная группа останется в США.

Продюсер Джон Ландау подтвердил информацию о переносе съёмок, подчеркнув, что в настоящее время человечество переживает глобальный кризис и каждый должен делать всё возможное для нормализации ситуации.

Работа над четырьмя сиквелами фэнтези «Аватар» началась в 2017 году и велась параллельно. По словам режиссёра Джеймса Кэмерона, почти все игровые сцены уже отсняты. Планировалось, что двухмесячные съёмки в Новой Зеландии станут последними.

Премьера фильма «Аватар 2» ожидается 17 декабря 2021 года. Следующие сиквелы также будут выходить в декабре, с интервалами в два года.