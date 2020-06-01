В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.

«Очаг жаркой погоды в июне — это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. На Чукотке тоже ожидается жаркий месяц», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд отметил, что на Европейской территории России среднемесячная температура в первом месяце лета ожидается около нормы, однако небольшие отклонения от нормы в сторону понижения температуры могут наблюдаться «к Западу от Москвы»

«Смоленская, Брянская, Тверская области. Речь не о холодной погоде, конечно», — отметил он.

Отдельно синоптик добавил, что в начале июня на Европейской территории страны будет ощущаться «настоящая арктическая свежесть».

Как указывает агентство, Вильфанд также не исключил, что в июне будут «волны тепла», когда температура «будет выше нормы на 5 — 6 °С».

Ранее сообщалось, что жителей Москвы в начале лета ожидает похолодание. Температура в столице, по прогнозам синоптиков, уже в воскресенье, 31 мая, начнёт опускаться. 

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