Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале июня

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в Москве в первую неделю июня.

«Столичный регион пересечёт холодный атмосферный фронт. И 25-градусная температура, к сожалению, покинет столицу. Первого числа ожидается кратковременный дождь. Он будет спокойным и не повсеместным. Ночь на первое число будет ещё довольно тёплой: +6…+8 °С в Москве и +4…+9 °С в области. Дневная температура в понедельник +13…+14 °С. Во вторник существенных осадков уже не ожидается, ночь останется такой же, как и в понедельник. А вот дневная температура ожидается на градус выше, +14…+15 °С. В среду и четверг возможны кратковременные дожди. Температура в ночные часы +4…+9 °С, а дневная +15…+17 °С», — сказала она.

Синоптик отметила, что эта температура «чуть ниже климатической нормы», соответствующей этим числам июня.

«Но все расчёты показывают, что начиная с субботы температура в столичном регионе будет резко повышаться. Может быть, мы дождёмся настоящего летнего тепла, дневной температуры +20…+25 °С», — добавила Позднякова.

Ранее стало известно, что на Москву надвигается новая волна сильных дождей.