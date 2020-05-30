На Москву надвигается новая волна сильных дождей

В Москве ожидаются сильные дожди с грозой, порывы ветра до 20 м/с во второй половине субботы до утра воскресенья.

«С 17:00 30 мая до 09:00 31 мая на территории Москвы ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах гроза», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МЧС.

Он добавил, что при грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

В метеобюро Москвы сообщили, что за последние сутки в столице выпало около 120% месячной нормы осадков.