На Москву надвигается новая волна сильных дождей

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В Москве ожидаются сильные дожди с грозой, порывы ветра до 20 м/с во второй половине субботы до утра воскресенья.
На Москву надвигается новая волна сильных дождей
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«С 17:00 30 мая до 09:00 31 мая на территории Москвы ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах гроза», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МЧС.

Он добавил, что при грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

В метеобюро Москвы сообщили, что за последние сутки в столице выпало около 120% месячной нормы осадков.

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