МЧС предупредило о штормовом ветре в Свердловской области

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МЧС предупредило о штормовом ветре, ливнях и граде в Свердловской области.
МЧС предупредило о штормовом ветре в Свердловской области
  • РИА Новости

«В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в ближайший час 31 мая и 1 июня в Свердловской области ожидаются шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, крупный град, грозы и очень сильный дождь», — приводит РИА Новости сообщение регионального главка МЧС.

25 мая в Свердловской области шквалистый ветер с порывами до 28 м/с оставил без электроснабжения более 130 тыс. жителей. 

Также Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели людей в результате урагана в Свердловской области.

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